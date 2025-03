Liberoquotidiano.it - Cinque tra le più belle dimore storiche della Campania aprono le porte ai visitatori

Leggi su Liberoquotidiano.it

tra le piùleaiper "In dimora", il ciclo di aperture straordinarie gratuite, visite accompagnate e concerti esclusivi. Un'occasione unica per scoprire i tesori campani noti e meno noti custoditi nelle antiche, beni culturali di rilevante interesse storico-artistico, accompagnati dai proprietari che potranno raccontarne la storia e il patrimonio culturale che custodiscono. Per ogni dimora sono previsti due turni di visita il sabato pomeriggio (ore 18.00 e 19.30) e due turni la domenica mattina (ore 11.00 e 12.30). La partecipazione è a ingresso gratuito, con prenotazione tramite Eventbrite. Ogni turno prevede la visita, una degustazione e il concerto dell'artista in programma. Il programma 22 febbraio 2025 (turni ore 18 e 19:30) e 23 febbraio 2025 (turni ore 11 e 12.