Cinque compleanni da festeggiare | dal lip oil all’acqua micellare

Ci sono prodotti cosmetici che resistono al tempo e alle mode, vere e proprie icone che sono segreti di bellezza da tramandare di generazione in generazione. Alcuni sono prodotti skincare, amati persino dalle star di Hollywood. Altri, invece, sono trucchi che piacciono per la loro importante componente di trattamento. Poi ci sono le fragranze, destinate a rimanere nella storia. Non stupisce che anche quest’anno siano tanti i prodotti e i marchi beauty che celebrano il loro compleanno. Di seguito, chi festeggia!Bioderma: 30 anni della sua acquacon Victoria BeckhamChi meglio di un’icona per celebrare un’altra icona? Per rendere memorabile il 30esimo compleanno della sua acquaSensibio H2O, Bioderma ha deciso di crearne insieme a Victoria Bekcham un’edizione limitata.