Cinque anni fa il Covid diventava 'pandemia'

fa, l’11 marzo 2020, ilveniva ufficialmente dichiarato unada parte dell’Oms.L’Organizzazione Mondiale della Sanità infatti annunciava proprio quel giorno che il Coronavirus, del quale già si parlava da qualche mese e che aveva accelerato la sua corsa, era da considerare pandemico. In Italia il lockdown era iniziato il 9 marzo 2020, pochi giorni prima, con l’annuncio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Da lì sarebbero iniziati dueparticolarmente intensi, con un lungo lockdown, e poi nuovi lockdown a singhiozzo, zone rosse, arancioni e gialle, e una speranza data dai primi vaccini messi in circolazione e arrivati nel nostro Paese: Astrazeneca, Pfizer, Moderna.Diverse le modalità con le quali i Paesi hanno affrontato la pandemia, ma nella maggior parte dei casi sono state adottate soluzioni simili a quelle del lockdown e per diversi mesi i viaggi internazionali sono stati bloccati pressoché ovunque.