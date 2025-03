Cinema Corto che Passione! Al via dall’11 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 mar. (askanews) – La Federazione Italianad’Essai, l’Associazione Nazionale Esercenti, Raied Alice nella Città, in collaborazione con l’Italian Short Film Association, con il sostegno della Direzione generalee audiovisivo del Mic e di Deluxe Digital, lanciano ‘che!’ Sono più di 100 idi tutta Italia che programmeranno, ogni secondo martedì del mese, per un anno, una selezione continuamente rinnovata dimetraggi, con la possibilità di vedere su grande schermo, nella stessa serata, circa 70 minuti di proposte stimolanti e diversificate. L’iniziativa coinvolge i principali player del settoretografico e godrà della collaborazione dell’Associazione U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) e del Collettivo under 35 (100autori, WGI, Anac) che aiuteranno a valorizzare l’iniziativa, partecipando anche con la loro presenza in sala, al fine di sostenere i giovani talenti e far conoscere il ‘formato breve’ al grande pubblico delle saletografiche.