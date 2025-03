Romadailynews.it - Cina: Yunnan, rinopiteco dorato fotografato in riserva naturale

Une'nellanazionale del monte innevato di Baima, nella provincia sud-occidentale cinese dello, ieri 10 marzo 2025. Ilbruno, anche noto comedello, e' un animale sottoposto a protezione di prima classe in. La specie e' anche inserita nella Lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).