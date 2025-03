Lapresse.it - Cina, si è concluso il Congresso Nazionale del Popolo

Leggi su Lapresse.it

A Pechino si è tenuta la sessione conclusiva deldel, il più importante evento politico dell’anno in, della durata di una settimana. Un tema centrale durante tutto ildel, composto da quasi 3.000 membri, è stata la necessità di stimolare gli investimenti e la spesa dei consumatori, in un periodo di guerra commerciale con gli Stati Uniti che ha reso incerte le prospettive per i prossimi mesi. La riunione si è conclusa con l’assenza, per motivi di salute, del massimo dirigente politico Zhao Leji, che ricopre la carica di presidente del Comitato permanente deldele che avrebbe dovuto tenere la cerimonia di chiusura. Li Hongzhong, vicepresidente dell’organo politico, ha presieduto la sessione di chiusura al suo posto.