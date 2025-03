Romadailynews.it - Cina: produzione, vendite di NEV in aumento a febbraio

I veicoli a nuova energia (NEV) dellahanno registrato una solida performance sia in termini diche dinel mese di, hanno mostrato oggi i dati del settore. Ladi NEV e’ aumentata del 91,5% su base annua, raggiungendo le 888.000 unita’ nel mese di, secondo i dati pubblicati dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Anche ledi NEV sono cresciute rapidamente dell’87,1% anno su anno, raggiungendo le 892.000 unita’ il mese scorso, pari al 41,9% delletotali del mese di veicoli nuovi, secondo i dati della CAAM. A complemento della rapida tendenza alla crescita dei NEV, il 25 gennaio di quest’anno laha inaugurato una piattaforma assicurativa per i NEV, che al 25aveva gia’ coperto 114.