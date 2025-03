Romadailynews.it - Cina: Kaifeng di notte, un viaggio nel tempo illuminato da lanterne

Al calar dellasi trasforma in un radioso paesaggio onirico! Leilluminano il cielo, trasformando l’antica citta’ in un’opera d’arte vivente, che ricorda un famoso dipinto su rotolo della dinastia Song. Godetevi il mare di luci, dove gli affasnti spettacoli dei “fiori di ferro” e le graziosedel palazzo fondono la tradizione con l’arte moderna. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5973642/5973642/2025-03-11/-di--un--nel--da-Agenzia Xinhua