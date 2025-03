Ilgiorno.it - Ciclone sulla Lombardia, in arrivo pioggia e temporali: emanata allerta meteo

Milano – È inuna perturbazione che porterà forti piogge e neve in quota, insieme a un significativo cale delle temperature. Per l’intera giornata del 12 marzo (fino alle 6.00 del 13), la Protezione Civile ha emesso un’gialla per: sono previste – scrive il Centro di monitoraggio rischi naturali – “precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Alpi e Prealpi diffuse dalla notte e per tutta la giornata con limite neve attorno a 1.200 metri circa. Sui settori di pianura e Appennino sono previste precipitazioni nella notte diffuse, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata e in ripresa sparse nel pomeriggio”.e neve in quota: intornanoe freddo. Ma fino a quando? Le previsioni Più precisamente, ci si aspettano “quantitativi mediamente tra 25 e 50 millimetri in 24 ore su settori alpini, prealpini e di alta pianura, con valori più elevati che fanno riferimento in particolare ai settori prealpini, dove non sono esclusi isolati picchi attorno ai 70 millimetri in 24 ore”.