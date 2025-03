Ilrestodelcarlino.it - Ciclo di eventi con l’Archivio: il programma

La Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ha ospitato la presentazione dell’iniziativa ’Documento del mese’, in collaborazione tra Comune e Archivio di Stato di Ascoli. Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Donatella Ferretti, il direttore deldi Stato Benedetto Luigi Compagnoni, il responsabile del Settore Archivistico Giuseppe Dell’Anno, e il responsabile dell’Ufficio amministrativo, Fabio Campanella. ‘Con ’Documento del mese’ – ha dichiarato il sindaco – il Comune edi Stato di Ascoli lavoreranno insieme per preservare e valorizzare il patrimonio culturale promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e favorendo un dialogo continuo tra passato, presente e futuro. E’ stato stilato a tal proposito un calendario fino a dicembre per mostrare specifici documenti poco conosciuti.