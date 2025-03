Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Tirreno-Adriatico: capolavoro di Milan in volata a Follonica. Ganna resta leader

(Grosseto),11 marzo 2025 – La prima tappa in linea dellalungo le province di Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto, con partenza da Camaiore (mossiere il sindaco Marcello Pierucci) e conclusasi a, era indicata come una frazione per velocisti e così è stato. Sul lungo rettilineo di arrivo gruppo compatto emagistrale di Jonathan, uno dei velocisti più forti in campo mondiale, ben pilotato dal compagno di squadra Consonni. La formazione della Lidl Trek è stata magnifica nell’ultimo chilometrondo sulla testa del gruppo grazie all’accelerazione di Consonni, conche ha preso la testa a 200 metri dal traguardo cogliendo il successo. Nulla è cambiato in classifica con Filippoche mantiene sulle spalle la maglia azzurra didella classifica.