Ciclismo, completato lo staff tecnico del Comitato Regionale Toscana

Firenze, 11 marzo 2025 – Con le ultime nomine completata la struttura tecnica del, per l’attività strada, pista e fuoristrada. Ed i componenti, ognuno per la parte di competenza hanno iniziato il loro lavoro con entusiasmo per contribuire al mantenimento dellaai vertici delnazionale nelle varie specialità. Per pianificare il lavoro all’inizio della stagione c’è stato in questo senso anche un incontro tra il coordinatore dei tecnici strada Gianluca Maggiore (che si occuperà anche della categoria juniores), quello degli esordienti e allievi nonché della pista Marco Lapucci, con Dino Salvoldi, commissariostrada uomini juniores, oltre a c.t. della pista per le categorie maschili, juniores, Under 23 ed Elite. L’incontro è avvenuto al Velodromo di Montichiari in provincia di Brescia dove i due tecnici toscani erano in compagnia di due promettenti juniores della nostra regione, Francesco Matteoli (GB Junior Pool Cantù) e Pietro Menici (Casano-Stabbia).