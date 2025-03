Ilgiorno.it - Cibo buttato, a casa attenti e a scuola no

In famiglia sprecano di meno, nella mensa della, invece, non sono proprio così. Anzi, buttanoin grande quantità. A sostenerlo sono gli alunni della classe 1A dell’Istituto Lanfranchi di Sorisole, piccolo paese in collina a una manciata di chilometri da Bergamo. Per un paio di mesi, nell’ambito degli approfondimenti didattici di educazione civica dedicati allo spreco alimentare, hanno tenuto sotto controllo le loro abitudini e sono giunti all’amara verità: sulla tavola ditutto si consuma, aproprio no. La classe 1ªA, infatti, ha indagato quantoè stato sprecato da ogni alunno e dalla propria famiglia durante i mesi tra novembre e gennaio per favorire la consapevolezza che sprecare è sbagliato e hanno quindi cercato di trovare soluzioni che possano contenere il consumo di unevitando che finisca nel cestino.