Ilfattoquotidiano.it - Cibo a domicilio, per i rider 1.337 incidenti in due anni e 7 morti (ma le cronache ne riportano almeno 12). Cgil: “6 su 10 non denunciano”

Secondo i dati dell’Inail, tra il 2021 e il 2023 sono stati denunciati 1.337sul lavoro che hanno coinvoltodel. Sette di questi hanno perso la vita. Se invece andiamo a cercare le notizie di cronaca che parlano della morte dei fattorini, nello stesso periodo troviamo12 episodi. Anche per i, insomma, si pone il problema di come le statistiche ufficiali siano sottostimate rispetto ai fenomeni legati aglie ai decessi. Ecco perché la Nidil, sigla che rappresenta i lavoratori “atipici”, ha deciso di lanciare una nuova mobilitazione mettendo al centro il tema della sicurezza.Numeri sottostimati,: “6 su 10 nonl’incidente” – Bisogna ricordare che solo a partire dal 2021 la legge prevede l’assicurazione Inail obbligatoria per gli addetti alle consegne.