"Ci vorrebbe un amico", la Caritas diocesiana cerca volontari

Tempo di lettura: 3 minuti“Ciunper dimenticare tutto il male”. Ha scelto le parole di una delle più celebri canzoni di Antonello Venditti ladiocesana di Avellino per lanciare una campagna rivolta ai giovani di Avellino tra i 18 e i 35 anni per invitarli a scoprire e unirsi alle attività diato dedicate all’assistenza e al contrasto alle povertà. In un contesto sociale sempre più complesso, l’impegno dei giovani diventa fondamentale per garantire supporto alle persone più fragili e costruire una comunità più solidale.Per avvicinare le nuove generazioni al mondo della solidarietà, ladi Avellino ha avviato un percorso di sensibilizzazione nelle scuole superiori della città. Attraverso incontri nelle aule scolastiche e momenti di confronto la bottega del mercato equo e solidale si offre ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino il valore delato e l’impatto positivo che può avere nella vita di chi è in difficoltà.