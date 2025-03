Sport.quotidiano.net - "Ci sono ragazzi che pensano di avere responsabilità più grandi di ciò che dovrebbero». "Servono lotta e un altro atteggiamento»

Ogni partita ha le parvenze di una finale per la Spal, ora immischiata pure nellaper evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta in Serie D in virtù della vittoria del Sestri Levante nell’ultimo turno. Lo sa bene mister Baldini, che chiede un cambio di marcia ai suoi, attesi questo pomeriggio dalla delicata trasferta sul campo della Pianese: "La situazione è complicata, ma non possiamo fareche ricaricare le batterie e affrontare un nuovo impegno. E’ un periodo difficile, ma il calcio ci propone una nuova opportunità e quindi abbiamo il dovere di riprovarci. Non facciamo punti, quindi la situazione è delicata, ma non è finito nulla: la squadra deve restare concentrata, non possiamo permetterci di prendere gol perché una volta che si va sotto è difficile recuperare. Ci saranno dei cambiamenti di formazione, idevono metterci qualcosa in più: non possiamo continuare su questa strada, è arrivato il momento in cui bisogna fare punti.