Fanpage.it - “Ci sono centinaia di corpi nelle strade, stanno uccidendo tutti”: le testimonianze dalla Siria nel caos

“Mia madre e mio fratellochiusi in casa da 5 giorni, negli ultimi 3rimasti senza elettricità e acqua, non hanno più cibo, ho chiesto alla Mezzaluna Rossa se potesse andarli a prendere e portarli qui a Damasco ma mi hanno risposto che il governo non gli consente l’accesso a quelle zone". Il racconto a Fanpage.it