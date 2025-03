Choc a Latina sposa a 12 anni | il Comune si costituisce parte civile al processo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 marzo 2025 – Costretta arsi a soli 12, con rito rom, insieme a un ragazzo minorenne. Poi l’aborto: questo quanto vissuto da una bambina a, come spiega il sindaco Matilde Celentano, che dichiara: “Sono rimasta particolarmente scossa da quanto emerso dall’inchiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano per violenza sessuale aggravata ai ddi una minorenne. Una storia inaccettabile”Il matrimonio è stato scoperto nell’ambito di indagini per traffico di stupefacenti “confluita nei gravissimi reati ai ddi una bambina, a tutt’oggi ancora minorenne, e che il mese scorso ha portato all’arresto di due dei quattro indagati – sottolinea Celentano -. Come Sindaco sento la responsabilità di intervenire formalmente, avendo l’intera vicenda colpito l’attenzione pubblica, oltre che quella dell’amministrazione nota per l’impegno a favore della tutela e garanzia dei diritti umani, in generale, e del rispetto della legislazione vigente in materia di matrimonio e alla prevenzione di fenomeni di violenza e sfruttamento nei confronti dei minori.