Chiude il centro stile Mv Agusta | Dipendenti a rischio licenziamento

"Annunciata la chiusura delMv, chiediamo un incontro urgente al governo per scongiurare i licenziamenti". La preoccupazione è quella manifestata dalla Federazione lavoratori industria della Centrale unitaria sindacale. "IlMvex Crc – spiegano dal sindacato –, di proprietà Ktm, ha informato le organizzazioni sindacali dell’apertura delle procedure di riduzione del personale, per le 22 persone attualmente occupate". Da qui la necessità di un confronto con il governo. "C’è forte preoccupazione – fanno sapere dalla Csu – per le sorti dei lavoratori e delle loro famiglie e per la dispersione di un patrimonio dall’alto potenziale. Si tratta infatti di un’azienda storica, con quasi 40 anni di esperienza, le cui radici risalgono al notoricerche Castiglioni (Crc)".