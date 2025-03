Ilgiorno.it - Chiede aiuto ai carabinieri per le violenze del compagno e i militari scoprono in casa oltre 2 etti di droga

San Giorgio Bigarello (Mantova), 11 marzo 2025 - Da una chiamata aiper una lite familiare alla scoperta di 228 grammi di marijuana. Lei, una 49nne di San Giorgio Bigarello, chiama iriferendo che il fidanzato al culmine dell’ennesima lite, l’avrebbe spintonata colpendola con un calcio. Quando isono intervenuti nell’abitazione della coppia, hanno “fiutato” che qualcosa non andava. Dopo aver interrogato i due litiganti, ihanno intatti percepito strani odori e nellahanno trovato e sequestrato un sacchetto contenente 228 grammi di marijuana, detenuta illegalmente dal 53nne fidanzato della donna. L’uomo,alla denuncia per maltrattamenti, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.