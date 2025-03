Nerdpool.it - Chicago Fire mette a punto una dinamica “conflittuale” tra due personaggi molto amati

Il capo Dom Pascal (Dermot Mulroney) non è in uno stato d’animo ottimale. Ilo ha perso la moglie alla vigilia del loro anniversario di matrimonio, quindi non possiamo biasimarlo più di tanto. Una perdita di tale portata traumatizzerebbe chiunque. Il problema è che il trauma di Pascal si traduce in chiamate pericolose sul campo.Una di queste chiamate sarà così pericolosa che il precedente di Pascal, Wallace Boden (Eamonn Walker), sarà chiamato a indagare. La showrunner di, Andrea Newman, ha parlato delladi questi due potenti uomini durante una recente intervista con TV Insider. Ha chiarito che non andranno d’accordo.Boden e Pascal sono destinati ad un conflitto“È una situazionedifficile: Boden è a capo di un’indagine su ciò che è andato storto durante un tragico scontro a fuoco di cui Pascal era responsabile”, ha spiegato Newman.