Chiara Pompei dopo UeD fa confessioni: perché non usciva di casa e foto molto intima

A distanza di un po’ di tempo dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne,ha deciso di fare delleinattese mediante i social. La giovane è stata travolta da una ventata di odio a causa di quello che è accaduto nel programma. Questo, però, le ha dato il coraggio e la forza di portare alla luce delle cose di cui si è sempre vergognata tanto inerenti il suo aspetto fisico. A tal riguardo, la ragazza ha fatto dellealquanto intime e inattese.sommersa dall’odioUomini e Donne:inatteseha fatto delleprivate. La giovane ha pubblicato tra le sue Instagram Stories un video in cui è intenta a cantare la canzone di Giorgia “La cura per me” ed ha voluto aggiungere anche una didascalia in cui ha svelato dei particolari inaspettati sulla sua vita.