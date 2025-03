Tvzap.it - Chiara Poggi, svolta clamorosa nel caso: chi è indagato per omicidio

Leggi su Tvzap.it

nel: chi èpernelle indagini sul delitto di Garlasco. A diciotto anni dall’di, la ragazza di 26 anni uccisa nel paesino in provincia di Pavia il 13 agosto 2007, c’è un nuovo: secondo quanto riferito dal Tg1 un avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. ( dopo le foto)Leggi anche: Musica sotto choc, la star trovata senza vita in casaLeggi anche: “Cercate subito riparo”. Tornado interrompe la diretta Tv, attimi di panico (VIDEO)nel: chi èperA 18 anni dal delitto di Garlasco in cui morìc’è una nuova: un avviso di garanzia pare sia stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.