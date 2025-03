Chiara Poggi e il Dna sotto sue unghie

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.10 Una consulenza disposta nei mesi scorsi dalla Procura di Pavia avrebbe confermato cheledierano presenti tracce di Dna riconducibili a Andrea Sempio,amico del fratello della 26enne uccisa. Lo hanno riferito fonti dell'indagine all'Ansa. A dare il via ai nuovi accertamenti l' avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, in carcere per l'omicidio. L'esito di un laboratorio di fama internazionale avrebbe trovato riscontro anche nella consulenza della Procura. E dopo 18 anni si riapre tutto il caso.