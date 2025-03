Ilgiorno.it - Chiara Poggi, 18 anni dal delitto di Garlasco e una serie infinita di ricorsi e processi. Ecco tutte le tappe

(Pavia), 11 marzo 2025 – Un lunga inchiesta e unadi, ricorso e controlunghi 18. Tutto sembrava finito ma è di oggi la notizia che c'è un nuovo indagato per ildi: un avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico di Marco, fratello di. La 26enne, impiegata laureata in Economia, viene uccisa con un corpo contundente il 13 agosto 2007 nella villa di(Pavia) in cui abitava con i genitori, in quei giorni in vacanza. A dare l'allarme il fidanzato Alberto Stasi, all'epoca studente della Bocconi, che sta scontando una condanna in via definitiva a 16di reclusione dopo essere stato assolto nei primi due gradi di giudizio. Lo scorso 6 febbraio La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dito irricevibile il ricorso con cui l'uomo, oggi 42enne, chiedeva di annullare la condanna.