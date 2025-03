Velvetgossip.it - Chiara Ferragni rinasce: i soci intervengono e salvano l’azienda

Leggi su Velvetgossip.it

, imprenditrice e icona della moda, ha dimostrato ancora una volta di sapere affrontare le avversità. Recentemente, alcune voci hanno circolato riguardo a un presunto declino della sua azienda, Fenice, ma gli sviluppi recenti hanno ribaltato questa narrativa. Idellaetà hanno approvato un significativo aumento di capitale, dimostrando così la loro fiducia nel futuro del brand.L’assemblea deiha visto il voto favorevole di due dei tre membri: laetà Sisterhood, che rappresenta, e Alchimia, mentre Pasquale Morgese si è opposto. L’aumento di capitale ammonta a 6,4 milioni di euro, un intervento necessario per garantire la stabilità finanziaria dellaetà e per affrontare le perdite accumulate nell’ultimo anno. Secondo quanto riportato da ANSA, Sisterhood ha espresso la propria disponibilità a contribuire all’aumento di capitale in proporzione alla propria quota, sottolineando la volontà di assicurare a Fenice un futuro prospero.