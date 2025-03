Biccy.it - Chiara Ferragni non è finita: i soci salvano l’azienda

Chi ieri ha scritto che “” dovrà ricredersi perché ihanno salvato la sua azienda e hanno votato per l’aumento del capitale. Lo hanno fatto duesu tre: lo hanno fatto laetà Sisterhood e laetà Alchimia, mentre il terzoo, Pasquale Morgese, ha votato contro. Sisterhood,età di, si è detta «pronta a sottoscrivere l’aumento di capitale in proporzione alla quota detenuta per consentire a Fenice di proseguire con successo la propria attività» Secondo quanto riferisce ANSA, l’importo dell’aumento di capitale dellaetà Fenice è di 6,4 milioni di euro.Come riporta Il Sole 24 Ore “oltre all’aumento da 6,4 milioni di euro del capitale di Fenice, gli azionisti dellaetà a cui fanno capo i marchi dihanno approvato il bilancio, che ha accusato le perdite dell’ultimo anno a seguito delle vicende legate alle sponsorizzazioni dei pandori e delle uova di Pasqua.