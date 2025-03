Dilei.it - Chiara Ferragni, l’ultima strategia per evitare il fallimento

Il campo dell’imprenditoria al femminile è sempre in movimento, e una delle sue protagoniste indiscusse,, sta affrontando una fase di grande trasformazione. Dopo un periodo turbolento, arriva una svolta importante per Fenice, la società che detiene i marchi legati all’imprenditrice digitale. L’assemblea ha dato il via libera all’aumento di capitale, segnando un nuovo inizio per l’azienda che fatica a direzionarsi dopo lo scandalo legato a pandoro-gate, costato già alcuni milioni di euro di perdite.La decisione per salvare FeniceDurante l’assemblea, la delibera proposta dall’amministratore unico Claudio Calabi è stata approvata con un’ampia maggioranza, grazie al voto favorevole di Sisterhood e Alchimia. Una mossa strategica, con cui sono stati confermati tre punti chiave: l’approvazione del bilancio, la revisione dello stato patrimoniale e l’aumento di capitale, fondamentale per sostenere il piano di rilancio della società.