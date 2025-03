Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, la clamorosa scritta nella metro di Milano è diventata un caso | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Continuano a comparire su quasi tutti i muri della città le scritte d'odio contro il Governo e le Forze dell'Ordine. Dai Navigli fino a Gratosoglio,è ormai nel mirino dei vandali che giorno dopo giorno imbrattano vie e palazzi del capoluogo lombardo. L'ennesima denuncia arriva dal capodelegazione al Parlamento Europeo di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza e dal Consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Rocca. «L'ultima ignobilesi trova alla fermata dellaverde di Sant'Agostino con un chiaro riferimento alle Brigate Rosse: “Meno, più P38”», scrivono in una nota i due esponenti di Fdi. «Totalmente impuniti e coccolati da una certa sinistra, i collettivi rossi uniti con la sigla “Sud Antifascista”, sono liberi di compiere atti vandalici deturpando il patrimonio pubblico e la proprietà privata, con totale arroganza filmano le loro gesta imbrattando muri, fermate dei mezzi pubblici (anche inpolitana) ed edifici storici con slogan carichi d'odio e violenza», dino i due per cui «è inutile aspettarci le parole di condanna dal Sindaco e dalla sua Giunta che di fronte alla violenza dei centri sociali hanno sempre taciuto», spiegano ancora i due politici secondo cui «è evidente però che questi personaggi girano indisturbati per la città senza alcun rispetto per il bene pubblico, occorre un giro di vite e lo scioglimento di questi gruppi violenti che tengono in ostaggio interi quartieri di, dai Navigli a Gratosoglio».