Chi vuole riarmare l’Europa? Il Pd si spacca su Prodi la Lega non vuole generali a Bruxelles Forza Italia | Era il sogno di Berlusconi

Notizie.com - Chi vuole (ri)armare l’Europa? Il Pd si spacca su Prodi, la Lega non vuole generali a Bruxelles. Forza Italia: “Era il sogno di Berlusconi”

Leggi su Notizie.com

Il tema della difesa europea divide maggioranza e opposizione e non solo. Il governo rischia dirsi per la posizione contro il riarmo dellae anche il Pd al suo interno ha due correnti. C’è chi tra i Dem è a favore della posizione europea e chi no. “Non esistono due correnti nel Pd“. A parlare è Arturo Scotto, contattato da Norizie.com. “C’è una linea espressa dalla segretaria nazionale Elly Schlein, votata dalla direzione nazionale, che ripropone una politica di investimenti pubblici attraverso il Next Generation Eu. Parla di eurobond del debito comune tra i Paesi e della necessità di rilanciare politiche industriali della transizione, di politiche sociali e di coesione e anche di difesa europea”. A detta del deputato Dem, la linea von der Leyen va nella direzione opposta, “quella del riarmo nazione per nazione.