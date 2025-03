Dilei.it - Chi era Wheesung, celebre cantautore e star del K-pop

Un grande successo coltivato nel tempo a suon di R&B e brani scritti anche per i maggiori rappresentanti del genere K-pop, segnato negativamente da problemi di salute mentale che lo avevano messo a dura prova negli ultimi anni. Purtroppo quella disudcoreano, non è una storia a lieto fine. L’artista è stato trovato senza vita dalla madre nel suo appartamento a Seoul, a soli 43 anni.L’annuncio della morteTutto è accaduto la sera di lunedì 10 marzo 2025 quando la madre, che viveva nello stesso condominio, ha raggiunto l’appartamento del cantante a Gwangjin-gu, distretto settentrionale di Seoul, trovandolo privo di sensi. A quel punto ha allertato immediatamente i soccorsi ma ormai non c’era nulla da fare.La conferma è giunta dalle autorità locali che ancora non hanno accertato le cause della morte.