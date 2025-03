Lettera43.it - Chi era Wheesung, artista K-Pop morto a 43 anni

Ennesima tragedia nel K-Pop. Choi Whee-sung, noto soprattutto con il nome d’arte di, èall’età di 43nella sua abitazione di Seul. Secondo la stampa locale, a lanciare l’allarme è stata la madre, che lo ha trovato privo di sensi dopo aver cercato più volte di contattarlo. All’arrivo dei soccorritori nella serata di lunedì 10 marzo, però, l’era già deceduto. Conosciuto per la sua potente voce soul, aveva scalato le classifiche soprattutto grazie alle sue ballad R&b tra cui il singolo With Me e Insomnia, cover del brano omonimo di Craig David. Sabato 15 marzo si sarebbe dovuto esibire a Daegu, come recita il suo ultimo post su Instagram: «Perdita di peso completata. Ci vediamo presto». La polizia ha confermato che non ci sono segni di violenza sul corpo oppure all’interno dell’abitazione, tanto che si sospetta possa trattarsi di suicidio.