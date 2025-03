Dayitalianews.com - Chi è Stefano De Martino: età, carriera, ex moglie e biografia

Deè un noto ballerino e conduttore televisivo italiano, nato il 3 ottobre 1989 a Torre del Greco, in provincia di Napoli.La suaartistica ha inizio nel mondo della danza, dove ha mostrato fin da giovane un talento naturale che lo ha portato a calcare palcoscenici importanti.La svolta nella suaavviene nel 2009, quando partecipa al talent show “Amici di Maria De Filippi”. Grazie alle sue doti artistiche e al suo carisma, conquista il pubblico e la critica, ottenendo una borsa di studio per il prestigioso “Complexions Contemporary Ballet” di New York. Questa esperienza internazionale arricchisce il suo bagaglio professionale e lo prepara a nuove sfide nel mondo dello spettacolo.Dopo l’esperienza ad “Amici”,amplia i suoi orizzonti professionali, affiancando alla danza ladi conduttore televisivo.