Chi è Manuuxo il presidente dei Gear 7 alla Kings League Italia

Emanuele Nocera, noto online come ““, è uno dei principali streamerni, attivo su piattaforme come Twitch, dove vanta quasi mezzo milione di follower.Nato nel 1998 a Catanzaro, si è distinto per la sua passione per i videogiochi e per l’intrattenimento digitale, collaborando spesso con altri noti content creator come Blur e Marza.Nel novembre 2024,è stato annunciato comedei7 FC, una delle squadre partecipanti, competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué e approdata nel nostro paese sotto la guida di Zlatan Ibrahimovi?.La squadra dei7 riflette la passione diper il mondo dei manga e degli anime, in particolare per “One Piece“, da cui trae ispirazione per il nome e il logo.Lasi propone di rivoluzionare il panorama calcistico nazionale, combinando sport e intrattenimento, con partite da 40 minuti trasmesse online per offrire un’esperienza interattiva ai fan.