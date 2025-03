Superguidatv.it - Chi è la terza finalista del Grande Fratello 2025? In finale Zeudi Di Palma

Leggi su Superguidatv.it

Nella puntata del 10 marzodelDiè stata proclamatadi questa edizione. La ex Miss Italia ha ottenuto il 49,2% dei voti nel televoto, superando Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara e Mariavittoria.Diè ladelDi, 23 anni, è conosciuta dalpubblico per essere stata Miss Italia nel 2021. Pur essendo entrata a dicembre, la ex vincitrice del concorso di bellezza è riuscita a battere al televoto una veterana come Shaila Gatta diventando così ladi questa edizione. Ricordiamo che attualmente sono inanche: Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.La competizione si fa sempre più intensa mentre ci si avvicina alla conclusione di questa edizione del reality.