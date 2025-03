Latuafonte.com - Chi è Halle Bailey: età, origini, fidanzato, figlio, carriera, perché è stata scelta per La Sirenetta

Leggi su Latuafonte.com

Lynn, questo è il nome completo dell’attrice che interpreta Ariel nel live action Ladel 2023. Per la prima volta, a interpretare la protagonista della fiaba scritta da Hans Christian Andersen è una donna afroamericana. Fisicamente, infatti, non rappresenta l’immagine di Ariel della storia originale, con i capelli rossi e gli occhi azzurri. Per questo motivo, sono nate alcune polemiche inutili e ingiuste, ma soprattutto ci sono stati commenti di apprezzamento per questa idea rivoluzionaria. Ma vediamo insieme cosa dobbiamo sapere sulla bellissima.Chi è: età,, famiglia, iniziLeggi anche: Lacome finisce: dalleai film, ecco la storia di ArielL’attricede Laè nata ad Atlanta, in Georgia, il 27 marzo 2000,.