Chi è Andrea Sempio l’amico del fratello di Chiara Poggi indagato ancora per il delitto di Garlasco | perché è di nuovo sospettato

A quasi diciotto anni daldi, spunta unper l’omicidio di, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 in provincia di Pavia. La procura ha recapitato un avviso di garanzia ad, amico deldella vittima. L’uomo, 19enne all’epoca dei fatti, oggi di anni ne ha 37 e fa l’avvocato. Il suo nome era già finito nel registro degli indagati dopo che il suo dna fu trovato sotto le unghie dima le accuse nei suoi confronti furono archiviate. La svolta giudiziaria è arrivata grazie a una nuova indagine sul dna sviluppata con metodi e tecniche di ultima generazione. Nell’avviso di garanzia recapitato ad, l’uomo viene accusato di omicidio in concorso con ignoti o con lo stessoStasi, il fidanzato della vittima condannato come unico colpevole dalla Corte di Cassazione nel dicembre 2015.