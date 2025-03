Notizie.com - Chi è Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: ha rifiutato i prelievi del dna

Leggi su Notizie.com

Il suo non è un nome nuovo nelle indagini suldi, la cittadina in provincia di Pavia sconvolta nel 2007 del brutale omicidio di Chiara Poggi.era già finito sotto i riflettori dei pm della Procura della Repubblica di Pavia nel dicembre del 2016. La sua posizione era stata archiviata a marzo dell’anno seguente. Oggi, però,è statomente.Chi èsuldi: hadel dnaLe accuse sono pesanti. E sarebbero basate su nuovi accertamenti sul dna sviluppata grazie a metodi e tecniche di ultima generazione: omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. Quest’ultimo, fidanzato della vittima, il 12 dicembre 2015 è stato riconosciuto dalla Corte suprema di Cassazione come l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi.