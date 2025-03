Cultweb.it - Chi è Andrea Sempio, il nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi del 2007

è ilnelle indagini relative all’omicidio di, avvenuto a Garlasco il 13 agosto. All’epoca dei fatti,, amico stretto di Marco, fratello della vittima, aveva 19 anni e frequentava abitualmente la loro abitazione. Ora ha 37 anni e fa l’impiegato. La procura di Pavia lo indaga per omicidio in concorso con Alberto Stasi, fidanzato die condannato in via definitiva per l’omicidio, o con altri ignoti., che la scorsa settimana si era rifiutato di sottoporsi al test del DNA, come richiesto dai magistrati, si trova ora obbligato a farlo. Ci sono da valutare, infatti, delle tracce biologiche ritrovate sotto le unghie della vittima. E ritenute inutilizzabili da una prima indagine del 2016-2017, richiesta dai legali di Stasi, poi archiviata.