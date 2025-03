Secoloditalia.it - Che flop la app Julia: con quei soldi Gualtieri ci poteva costruire 100 case popolari

“L’app, presentata dall’amministrazione comunale come il nuovo Virgilio che avrebbe dovuto guidare i visitatori attraverso i servizi e i monumenti di Roma durante il Giubileo, non è altro che l’ennesimo fallimento della giunta. Ad oggi, infatti, non si capiscono ancora i motivi sul perché si siano voluti spendere quasi dieci milioni di euro per un’applicazione che offre pochissimo di più di un servizio già presente nel mercato virtuale a costo zero”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della federazione romana di FdI, Marco Perissa.Perissa (FdI): Appsperpero assoluto dipubbliciLa App, spiega Perissa, è «uno sperpero assoluto dipubblici, attraverso una procedura che ancora oggi rimane avvolta nel mistero, che genera sconcerto e indignazione.