Notizie.com - Che fine ha fatto il professore Zakaria: aveva rivelato dettagli sulla morte di Giulio Regeni

: non si hanno più tracce del. A dicembre si è recato all’ambasciata italiana al Cairo e dopo poche ore è scomparso. Cosa è successo. Chehaildi(Ansa Foto) – notizie.comLa notizia arriva dal quotidiano La Repubblica, secondo il quale la sede diplomatica italiana in Egitto sarebbe tenuta sotto controllo dalle autorità locali. Il caso in questione è quello di, il giovane ricercatore rapito e ucciso nel 2016: per la vicenda a febbraio è cominciato un processo che vede imputati quattro appartenenti ai servizi segreti.Sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Sono imputati per sequestro di persona pluriaggravato.