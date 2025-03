Liberoquotidiano.it - "Che figura di mer***. Vogliono vincere... ?": Juve, le bordate di Bonucci

Ci è andato giù deciso, con la sincerità che spesso in carriera lo ha contraddistinto. Leonardo, simbolo della, ha commentato il k.o. di Madama contro l'Atalanta con un “abbiamo fatto unadi m***da”, le sue parole. E ancora: "Ho visto la squadra in grande difficoltà, mi ha fatto male al cuore — ha aggiunto — Questantus deve crescere: i giocatori mancano di esperienza e personalità, Thiago Motta propone un bel gioco ma a volte fatica a concludere in porta. Col quarto posto stagione deludente, senza la qualificazione Champions un fallimento". Poi un pensiero sul tema allenatore, più caldo che mai dato che Thiago Motta è in bilico: "Confermarlo anche senza Champions? Dipende da cosa vuoi — ha aggiunto — Se vuoisubito, prendi Conte. In caso contrario dai tempo a Motta e Giuntoli per creare le basi per tornare vincenti, un progetto ha bisogno di tempo per ingranare, anche a livello societario.