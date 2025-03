Cultweb.it - Che cos’è l’Armocromia? Questa disciplina è più complessa di quanto pensate

è unache studia la relazione tra i colori e le caratteristiche cromatiche di una persona, con l’obiettivo di individuare la palette più armoniosa per valorizzarne l’aspetto. Utilizzata in ambito di consulenza d’immagine,metodologia si basa su criteri scientifici legati alla teoria del colore e alla percezione visiva.non è una scienza, ma ha radici nella teoria del colore sviluppata da Johannes Itten, artista e docente del Bauhaus, che evidenziò come alcuni colori risultassero più armoniosi in base alle caratteristiche personali. Lamoderna applica questi principi attraverso l’analisi del sottotono della pelle (caldo o freddo), del valore cromatico (chiaro o scuro), dell’intensità (alta o bassa) e del contrasto tra pelle, occhi e capelli.