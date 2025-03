Lapresse.it - Champions League, Inter-Feyenoord: dove vederla, formazioni e pronostici

Stasera, 11 marzo 2025, alle ore 21 lo stadio San Siro sarà teatro di: match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di. Si riparte dal 2-0 dell’andata, arrivato grazie alle reti di Thuram e Lautaro. La squadra di Inzaghi proverà a completare l’opera per raggiungere i quarti di finaledall’altro lato ci sarà una tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco (che ha vinto 3-0 l’andata in casa).vedereIl match non sarà trasmesso in chiaro in tv ma sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio.-Feyenoor: le quote dei bookieA San Siro i campioni d’Italia hanno vinto le ultime cinque partite europee e in nove partite distagionali hanno collezionato otto clean sheet: i bookie, come riporta Agipronews, vedono nettamente in pole la squadra di Simone Inzaghi e l’1 si gioca a 1,35 sia su Betflag sia su William Hill, mentre pareggio e vittoria degli olandesi sono in lavagna nell’ordine a 5,10 e 7,50.