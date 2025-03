Lanazione.it - Cgil: “Poste Italiane condannata per condotta antisindacale, una nostra vittoria”

La Spezia, 11 marzo 2025 - “Una grandenella causa contro: il Tribunale ha riconosciuto il comportamentodell’azienda e ha stabilito il reintegro nella sede spezzina della lavoratrice Rsu, che era stata inviata in trasferta per un anno in modo illegittimo”, dichiarano dallaspezzina. La causa è stata seguita per conto del sindacato dagli avvocati Andrea Frau e Isabella Benifei, attraverso un grande lavoro di squadra. Laaveva impugnato il provvedimento sostenendo che la trasferta fosse in realtà un trasferimento mascherato, finalizzato ad allontanare l’attività sindacale dal luogo di lavoro. Il giudice ha confermato che la decisione diviolava le tutele garantite alle rappresentanze sindacali, che per legge non possono essere trasferite senza comprometterne il ruolo all’interno dell’azienda.