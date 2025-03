Anteprima24.it - Cgil, domani assemblea alla Camera del Lavoro Territoriale per il voto ai referendum del 2025

Tempo di lettura: 3 minutiParte anche a Caserta12 marzo, con l’delle assemblee delladele di tutte le categorie, la Campagna Elettorale per ilai. Lasarà impegnata, dopo la raccolta di firme avvenuta lo scorso anno, sul sostegno ai 5 Sì per i 5 quesiti sue cittadinanza. Per i quesiti sul, laha raccolto 4 milioni di firme e sostiene ilper la cittadinanza, in una battaglia di dignità e per migliorare le condizioni di chi per vivere ha bisogno di lavorare e per chi abita questo Paese ma non ha i diritti di cittadinanza, a causa di tempi lunghissimi per accedererichiesta.Chiediamo di cancellare leggi sbagliate, che hanno reso ilprecario, meno sicuro, non dignitoso e hanno creato disuguaglianze e disparità di trattamento tra le lavoratrici e i lavoratori, vogliamo reintrodurre l’obbligo di reintegro per i licenziamenti illegittimi e di aumentare le tutele in caso di licenziamento illegittimo in imprese con meno di 16 dipendenti, ma anche di reintrodurre l’obbligo di causali per l’uso dei contratti atermine ed estendere, nel caso degli appalti, le responsabilità sulla sicurezza sulal committente, sia esso pubblico o privato.