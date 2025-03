Cesenatoday.it - Cesena Siamo Noi: "Per il rilancio dei quartieri non servono nuove regole ma una rinnovata volontà politica"

Leggi su Cesenatoday.it

Noi, da sempre impegnata nel promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, ribadisce l’importanza dei consigli di quartiere come risorsa strategica per il collegamento con la cittadinanza. Alla vigilia del loro rinnovo in autunno, proprio per il ruolo che potenzialmente.