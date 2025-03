Ilrestodelcarlino.it - Cesena, peccato il tris mancato. Ma la serie positiva si allunga

Se Antonino la Gumina avesse tradotto in oro l’occasionissima capitatagli nelle battute finali della sfida del Rigamonti di sabato sera, ilavrebbe con ogni probabilità portato a casa tre punti utili a dichiarare chiusa la pratica salvezza ed anche sufficienti per agganciare il Catanzaro al quinto posto con la quarta posizione a quel punto solo due lunghezze sopra. Così non è andata ed il successo sarebbe stato onestamente troppo per quanto visto in campo, ma il gol sbagliato ha anche tolto la possibilità dire alcune sce da tempo bloccate sugli stessi numeri. L’eventuale successo di Brescia sarebbe stato il terzo consecutivo ed un filotto analogo inB manca da oltre dieci anni. Occorre, infatti, risalire alla stagione 2013/2014 per trovare più di due vittorie in successione.