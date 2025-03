Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi, dischi di platino per Mahmood, Cesare Cremonini e Olly

: nella settimana numero 10 del 2025 a conquistare idisonoed ancora una voltareduce dal successo sanremese.Sono due idicertificati per Nei Letti Degli Altri di: pubblicato nel febbraio 2024, è arrivato a tre anni di distanza da Ghettolimpo. Nel terzo lavoro in studio dell’artista anticipato dal singolo Cocktail D’Amore (novembre 2023), troviamo anche Tuta Gold, in gara al 74° Festival Di Sanremo, classificatosi al sesto posto, Ra Ta Ta e l’ultimo estratto Sottomarini, presentato da Mahmmod sul palco del Teatro Ariston durante la finale della kermesse canora lo scorso febbraio.ni supera le 50mila copie con Il Primo Bacio Sulla Luna. L’album del 2008 contiene dodici tracce, tra le quali figurano il singolo apripista Dicono Di Me, Le Sei E Ventisei e Figlio Di Un Re, ispirato per quest’ultimo dalle sonorità di Bob Dylan in Blood On The Tracks.