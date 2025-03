Ilgiorno.it - Cernusco, risposta alle terapie. Ecco la App che aiuta i pazienti

Una App aiuterà il recupero dei malati psichici. Via a "Empower-Res", la ricerca al Fatebenefratelli-Centro Sant’Ambrogio diperre i"a costruirsi una quotidianità al di là dei sintomi", spiega la struttura. Sotto la lente degli specialisti due gruppi, " il primo trattato con metodo standard, il secondo con un progetto mirato con l’applicazione che raccoglie dati in tempo reale", dice la coordinatrice Alessandra Martinelli. Lo studio si concentra su un aspetto fondamentale della salute mentale: lapersonale. "Nonostante sia uno degli obiettivi di poli come il nostro - spiega la psichiatra - la letteratura in questo ambito è ancora limitata e le cure tradizionali faticano ad adottare strategie per sostenerla. Il progetto nasce proprio per colmare questa lacuna.